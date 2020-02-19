Риккардо посвятил раскраску шлема на тестах Ф-1 погибшему Коби Брайанту. Фото
Австралийский гонщик команды Формулы-1 «Рено» Даниэль Риккардо опубликовал в «Инстаграме» фотографии шлема, который он использует в ходе официальных предсезонных испытаний. Шлем сиреневого цвета выполнен в ливрее в честь знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который разбился в результате крушения вертолёта 26 января.
На шлеме видно изображение змеи и надпись Mamba Mentality — у Брайанта было прозвище Чёрная Мамба.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» гонщика.
Напомним, вместе с 41-летним Брайантом погибли его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первого дня тестов Формулы-1 в Барселоне.
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