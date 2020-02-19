Риккардо посвятил раскраску шлема на тестах Ф-1 погибшему Коби Брайанту. Фото

Австралийский гонщик команды Формулы-1 «Рено» Даниэль Риккардо опубликовал в «Инстаграме» фотографии шлема, который он использует в ходе официальных предсезонных испытаний. Шлем сиреневого цвета выполнен в ливрее в честь знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который разбился в результате крушения вертолёта 26 января.

На шлеме видно изображение змеи и надпись Mamba Mentality — у Брайанта было прозвище Чёрная Мамба.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» гонщика.

Напомним, вместе с 41-летним Брайантом погибли его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первого дня тестов Формулы-1 в Барселоне.