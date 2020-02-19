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Гасли считает Ферстаппена лучшим пилотом в Формуле-1 на сегодняшний день

Гасли считает Ферстаппена лучшим пилотом в Формуле-1 на сегодняшний день
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мнением о бывшем напарнике по «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Он один из самых талантливых, если не самый лучший пилот по скорости. Он не один раз демонстрировал, что способен делать то, чего не могут многие другие. Я уверен, что однажды он станет чемпионом мира.

У меня всего два года опыта выступлений в Формуле-1, но я не раз сражался с ним в картинге. Теперь моя задача — доказать, что в будущем я смогу сражаться с ним за чемпионский титул здесь», — приводит слова Пьера Гасли Auto Bild.

В прошлом году Гасли выступал вместе с Ферстаппеном на протяжении первой половины сезона, однако слишком много уступал голландцу и был переведён в «Торо Россо».

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