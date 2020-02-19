Окон считает, что в этом году могут быть побиты рекорды на всех трассах Формулы-1

Французский пилот «Рено» Эстебан Окон поделился впечатлениями от первого тестового дня в Барселоне. Он отметил, что новые болиды стали намного быстрее.



«Новые машины действительно впечатляют! Должен сказать, я ещё ни разу не проезжал некоторые повороты здесь так быстро. И это здорово, потому что автомобили становятся всё быстрее и быстрее, так что в этом году, я думаю, мы можем побить все рекорды», — приводит слова Эстебана Окона официальный сайт Формулы-1.



Тесты Формулы-1 в Барселоне в 2020 году пройдут в две сессии по три дня. Первая сессия пройдёт с 19 по 21 февраля, а вторая — с 26 по 29 февраля.



Первый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии — пройдёт на автодроме в Мельбурне с 15 по 17 марта.