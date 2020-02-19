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Хэмилтон — лучший в первый день тестов Формулы-1 в Барселоне, Квят — пятый

Хэмилтон — лучший в первый день тестов Формулы-1 в Барселоне, Квят — пятый
Авто / Формула-1 0

На автодроме «Каталунья» в Барселоне завершился первый день первой серии официальных предсезонных тестов Формулы-1. По его итогам лучшее время удалось показать пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. Второй результат — в протоколе у его напарника Валттери Боттаса. Тройку лидеров замкнул пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес.

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят по итогам первого тестового дня показал пятый результат.

Формула-1. Результаты первого дня тестов

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,976 (94 круга)
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,337 (79)
3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,399 (58)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,540 (168)
5. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,722 (114)
6. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,866 (161)
7. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,897 (55)
8. Эстебан Окон («Рено») — +1,028 (62)
9. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,192 (73)
10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,306 (52)
11. Шарль Леклер («Феррари») — +1,313 (132)
12. Николас Латифи («Уильямс») — +1,395 (63)
13. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — +1,410 (59)
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,490 (105)
15. Антонио Джвинацци («Альфа Ромео») — +3,120 (79).

Формула-1 2020. Зимние тесты 1, Барселона, Испания
Тесты 19 февраля
19 февраля 2020, среда. 11:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:16.976
2
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+0.337
3
Серхио Перес
Racing Point
+0.399
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