Хэмилтон — лучший в первый день тестов Формулы-1 в Барселоне, Квят — пятый

На автодроме «Каталунья» в Барселоне завершился первый день первой серии официальных предсезонных тестов Формулы-1. По его итогам лучшее время удалось показать пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. Второй результат — в протоколе у его напарника Валттери Боттаса. Тройку лидеров замкнул пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес.



Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят по итогам первого тестового дня показал пятый результат.



Формула-1. Результаты первого дня тестов



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,976 (94 круга)

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,337 (79)

3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,399 (58)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,540 (168)

5. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,722 (114)

6. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,866 (161)

7. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,897 (55)

8. Эстебан Окон («Рено») — +1,028 (62)

9. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,192 (73)

10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,306 (52)

11. Шарль Леклер («Феррари») — +1,313 (132)

12. Николас Латифи («Уильямс») — +1,395 (63)

13. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — +1,410 (59)

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,490 (105)

15. Антонио Джвинацци («Альфа Ромео») — +3,120 (79).