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В «Альфа Таури» удовлетворены первым тестовым днём

В «Альфа Таури» удовлетворены первым тестовым днём
Авто / Формула-1 0

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон поделился впечатлениями от первого тестового дня Формулы-1 в Барселоне.

«В целом мы удовлетворены тем, как прошёл первый тестовый день. Утренняя сессия была потрачена нами в основном на сбор данных аэродинамики и проведение фоновых тестов, прежде чем мы перешли к работе над базовыми настройками, чтобы понять, как реагирует новая машина. Эта работа продолжалась до полудня с несколькими более длинными сериями, хорошей работой с резиной С2 и хорошей практикой механиков с пит-стопами.

Мы довольны тем, что узнали за первый день, но пока это ранний этап тестовой программы, так что нам предстоит много работы, чтобы понять, где именно мы находимся с новым болидом, и подтвердить наши приоритеты разработок», — цитирует Эггинтона пресс-служба команды.

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