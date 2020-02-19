В «Альфа Таури» удовлетворены первым тестовым днём

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон поделился впечатлениями от первого тестового дня Формулы-1 в Барселоне.
«В целом мы удовлетворены тем, как прошёл первый тестовый день. Утренняя сессия была потрачена нами в основном на сбор данных аэродинамики и проведение фоновых тестов, прежде чем мы перешли к работе над базовыми настройками, чтобы понять, как реагирует новая машина. Эта работа продолжалась до полудня с несколькими более длинными сериями, хорошей работой с резиной С2 и хорошей практикой механиков с пит-стопами.
Мы довольны тем, что узнали за первый день, но пока это ранний этап тестовой программы, так что нам предстоит много работы, чтобы понять, где именно мы находимся с новым болидом, и подтвердить наши приоритеты разработок», — цитирует Эггинтона пресс-служба команды.
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