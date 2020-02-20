Уильямс: то, что наша машина выехала первой, — ясная декларация намерений

Руководитель «Уильямса» Клэр Уильямс поделилась впечатлениями от первого тестового дня Формулы-1 в Барселоне.
«Сегодня было только начало нашей кампании 2020 года, но мы чувствуем, что мы сделали хороший старт. Тот факт, что мы были сегодня первыми появившимися на трассе может и не выиграет нам никаких призов, но это стало ясной декларацией намерений и положило конец некоторым призракам прошлого сезона.
Остальная часть дня прошла почти идеально, несмотря на обширную программу. Мы смогли проехать большое количество кругов без каких-либо проблем, и теперь команда будет работать с собранными данными, готовясь к завтрашнему дню. Я с нетерпением жду момента, чтобы посмотреть, на каких позициях в конце шестого дня тестов», — приводит слова Клэр Уильямс пресс-служба команды.
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