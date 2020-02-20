У «Мерседеса» обнаружили странное рулевое управление, его легальность под вопросом

Полноценные видеотрансляции зимних тестов Формулы-1 на платформе F1 TV позволили обнаружить необычное техническое решение на новом болиде «Мерседеса» W11. На видеозаписи, выложенной одним из болельщиков в «Твиттере», отчётливо видно, как на прямой Льюис Хэмилтон немного оттягивает рулевое колесо к себе — и в этот момент передние колёса слегка сходятся друг к другу.



Подобная система может иметь ряд преимуществ. Например, она может быть направлена на уменьшение износа шин, уменьшение лобового сопротивления или перераспределение воздушных потоков. Однако легальность данного технического решения находится под вопросом. В Формуле-1 запрещено регулировать подвеску во время движения, а система «Мерседеса» делает как раз это. Если «Мерседес» сохранит систему до Гран-при Австралии, то, скорее всего, на первом этапе сезона-2020 кто-то из конкурентов подаст официальный протест.

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