Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес продлил контракт с «Хондой» до 2024-го

Испанский мотогонщик Марк Маркес, шестикратный чемпион MotoGP в составе заводской команды «Хонды», продлил контракт с командой, за которую будет выступать как минимум до сезона-2024 включительно. Об этом сообщила пресс-служба «Хонды».

27-летний Маркес дебютировал в главном классе MotoGP в 2013 году. На его счету семь полных сезонов в чемпионате, и лишь раз ему не удалось стать сильнейшим по итогам года. В 2015 году Маркес стал третьим в личном зачёте, пропустив Хорхе Лоренсо и Валентино Росси (оба — «Ямаха»).

«Рад объявить, что остаюсь в «Хонде» ещё на четыре сезона. «Хонда» дала мне возможность дебютировать в премьер-классе, предоставив заводской мотоцикл, и мы сразу же начали добиваться успехов», — сказал Маркес.