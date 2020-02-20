Эксперт Гэри Андерсон прокомментировал спорную конструкцию «Мерседеса»

Известный технический эксперт Гэри Андерсон прокомментировал использование «Мерседесом» странного рулевого управления, легальность которого может оказаться под вопросом.
«Интересное решение. У этих машин колёса спереди вывернуты наружу, потому что за счёт этого можно добиться менее агрессивного входа в поворот. Но тогда на прямых резина начинает без причины перегреваться.
«Мерседес», похоже, придумал систему, которая во время ускорения тянет назад рулевое колесо, а когда нажимаешь на тормоз, руль вновь отходит вперёд и колёса на входе в поворот выворачиваются наружу. Изобретательное решение, которое позволяет сохранить как скорость на прямых, так и сцепление с трассой в поворотах. Это может обеспечить огромную выгоду на трассах вроде Монцы», — приводятся слова Андерсона в «твиттере» The Race.
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