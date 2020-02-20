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Перес на «Рейсинг Пойнт» стал лучшим в утренней сессии 2-го дня тестов Формулы-1

Перес на «Рейсинг Пойнт» стал лучшим в утренней сессии 2-го дня тестов Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес показал быстрейшее время в утренней сессии второго дня официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Второй результат на счету Даниэля Риккардо («Рено»), отставшего на 0,402 секунды. Замкнул тройку Александер Албон («Ред Булл»), уступивший лидеру чуть более 0,8 секунды.

Формула-1. Результаты второго дня тестов (утренняя сессия)

1. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.17,347 (48 кругов)
2. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,402 (41)
3. Александер Албон («Ред Булл») — +0,808 (59)
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,818 (77)
5. Джордж Расселл («Уильямс») — +0,919 (71)
6. Шарль Леклер («Феррари») — +0,988 (49)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +1,040 (106)
8. Ромен Грожан («Хаас») — +1,149 (87)
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,161 (65)
10. Ландо Норрис («Макларен») — +1,190 (48).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию тестов.

Формула-1 2020. Зимние тесты 1, Барселона, Испания
Тесты 20 февраля
20 февраля 2020, четверг. 11:00 МСК
Идёт
1
Серхио Перес
Racing Point
1:17.347
2
Даниэль Риккардо
Renault Sport F1
+0.402
3
Александер Албон
Red Bull
+0.808
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