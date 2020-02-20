«Хаас» иронично отреагировал на решение «Рейсинг Пойнт» скопировать «Мерседес»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал решение инженеров «Рейсинг Пойнт» скопировать некоторые технические решения «Мерседеса» при разработке машины сезона-2020. «Хаас» исповедует схожий подход, приобретая многие узлы у «Феррари».

Напомним, «Рейсинг Пойнт» был в числе тех команд, которые не раз критиковали «Хаас» за слишком тесное, по их мнению, сотрудничество с «Феррари».

«Иногда надо думать, прежде чем что-то сказать. Поскольку в один день, возможно, настанет твой черёд. Все мы помним, как они жаловались, а сейчас круг замкнулся», — приводит слова Штайнера RaceFans.

В первый день тестов Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») показал третье время дня, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»).