В «Рейсинг Пойнт» заверили, что не получали от «Мерседеса» данных при создании машины

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Энди Грин рассказал, как был создан болид RP02, подозрительно похожий на прошлогодний «Мерседес» W10. Грин подчеркнул, что его команда строго соблюдала технический регламент, требующий, чтобы команда самостоятельно разрабатывала все аэродинамические элементы.



«Мы ограничены коробкой передач и некоторыми внешними деталями подвески. Вся внутренняя подвеска — это разработка „Рейсинг Пойнт“. Очевидно, что в плане аэродинамики и шасси тоже должно быть так. Между командами нет обмена данными, это не разрешено регламентом, такого никогда не было и не будет. Это всё — „Рейсинг Пойнт“.



Для нас имело большой смысл следовать пути «Мерседеса», исходя из имеющихся у нас узлов. Если бы мы попробовали развивать машину с другой философией, нежели той, на основе которой созданы имеющиеся у нас детали, то были бы большие проблемы. Ты будешь дураком, если попробуешь пойти в другом направлении по принципу «мне виднее». Прежде всего ты пытаешься понять философию, которая стоит за проектом, а потом смотришь, что можешь сделать лучше», — приводит слова Грина The Race.

Скандал в Формуле-1? Новая машина «розовых пантер» подозрительно похожа на «Мерседес» Зачем придумывать своё, если можно просто взять чемпионскую машину годичной давности? И пусть конкуренты бесятся.