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Хэмилтон: у ФИА нет вопросов к нашим проектам

Хэмилтон: у ФИА нет вопросов к нашим проектам
Авто / Формула-1 0

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон впервые официально прокомментировал использование немецкой командой новой системы рулевого управления, которая позволяет менять схождение передних колёс.

«Я проехал с ней только одно утро, так что ещё особо не о чем говорить. Мы пытаемся понять систему. В плане безопасности никаких проблем не было. И у ФИА нет вопросов к нашим проектам. Меня ободряет, что наша команда внедряет инновации и остаётся впереди. Это благодаря блестящим умам, работающим в нашей команде», — приводит слова Льюиса Хэмилтона GPToday.

Напомним, во второй день тестов выяснилось, что «Мерседес» использует необычное рулевое управление, легальность которого может оказаться под вопросом.

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