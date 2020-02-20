Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Марко объяснил, почему «Ред Булл» считает новую систему «Мерседеса» нелегальной

Марко объяснил, почему «Ред Булл» считает новую систему «Мерседеса» нелегальной
Авто / Формула-1 0

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что новая система рулевого управления «Мерседеса» DAS не соответствует техническому регламенту Формулы-1. Ранее технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон заявил, что представители Международной автомобильной федерации были в курсе разработки системы и что немецкая команда не сомневается в легальности собственной новинки.

«Если вы меняете развал или колею колёс во время пилотирования, то вы меняете пятно контакта. А таким образом — пусть и совсем чуть-чуть — меняется дорожный просвет. Однако это запрещено, ведь таким образом система функционирует как запрещённая активная подвеска», — заявил Марко в интервью F1-Insider.

Предполагается, что благодаря изменению угла схождения колёс на прямых «Мерседес» может лучше беречь резину и добиваться большой максимальной скорости.

Это вообще законно? Хитрая и спорная новинка «Мерседеса» всполошила соперников
Остроумное решение или нарушение регламента? W11 прямо на ходу меняет схождение колёс — это может стать главным оружием «Мерседеса».
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020