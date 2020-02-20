Марко объяснил, почему «Ред Булл» считает новую систему «Мерседеса» нелегальной

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что новая система рулевого управления «Мерседеса» DAS не соответствует техническому регламенту Формулы-1. Ранее технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон заявил, что представители Международной автомобильной федерации были в курсе разработки системы и что немецкая команда не сомневается в легальности собственной новинки.
«Если вы меняете развал или колею колёс во время пилотирования, то вы меняете пятно контакта. А таким образом — пусть и совсем чуть-чуть — меняется дорожный просвет. Однако это запрещено, ведь таким образом система функционирует как запрещённая активная подвеска», — заявил Марко в интервью F1-Insider.
Предполагается, что благодаря изменению угла схождения колёс на прямых «Мерседес» может лучше беречь резину и добиваться большой максимальной скорости.
- 20 февраля 2020
-
19:15
-
18:16
-
18:06
-
17:28
-
17:06
-
16:49
-
16:23
-
16:07
-
15:30
-
15:02
-
14:06
-
13:31
-
13:17
-
12:45
-
11:46
-
11:12
-
10:00
-
09:01
-
09:00
-
00:42
-
00:18
-
00:11
- 19 февраля 2020
-
23:28
-
22:29
-
21:27
-
21:17
-
21:00
-
20:03
-
18:56
-
18:56
-
17:33
-
16:32
-
16:16
-
15:16
-
15:03