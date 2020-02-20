Хэмилтон откладывает переговоры с «Мерседесом» о новом контракте

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что пока не планирует начинать переговоры с «Мерседесом» о новом контракте.



«Мы пока не начали переговоры. Я знаю, что Тото Вольф очень хочет этого, но сейчас наша основная задача — подготовка к сезону. Хочется начать, будучи лидерами, и сейчас я не хотел бы увязнуть в переговорах о контракте. Мы как команда чётко определяем цели и информируем друг друга. Никто из нас не думает только о переговорах.



Всё решается в деталях. Мне повезло с командой. О свободе в нашей команде говорят как о чём-то плохом, но это не так. В «Мерседесе» мне позволили быть тем, кем я хочу, они не требуют от меня одеваться определённым образом и говорить определённые вещи», — приводит слова Хэмилтона Crash.