Райкконен — лучший во второй день тестов Формулы-1 в Барселоне, Гасли — пятый

На автодроме «Каталунья» в Барселоне завершился второй день первой серии официальных предсезонных тестов Формулы-1. По его итогам лучшее время удалось показать пилоту «Альфа Ромео» Кими Райкконену. Финн при этом использовал самый мягкий тип шин С5. Второй результат — у пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, третьим стал гонщик «Рено» Даниэль Риккардо.



Напарник российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята Пьер Гасли по итогам второго тестового дня показал пятый результат.



Формула-1. Результаты второго дня тестов



1. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.17,091 (134 круга)

2. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,256 (145)

3. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,658 (41)

4. Александер Албон («Ред Булл») — +0,821 (134)

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,030 (147)

6. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,063 (73)

7. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,175 (116)

8. Шарль Леклер («Феррари») — +1,244 (49)

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +1,296 (106)

10. Ландо Норрис («Макларен») — +1,383 (136)

11. Ромен Грожан («Хаас») — +1,405 (158)

12. Эстебан Окон («Рено») — +1,466 (52)

13. Валттери Боттас («Мерседес») — +2,216 (77)