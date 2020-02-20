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Райкконен — лучший во второй день тестов Формулы-1 в Барселоне, Гасли — пятый

Райкконен — лучший во второй день тестов Формулы-1 в Барселоне, Гасли — пятый
Авто / Формула-1 0

На автодроме «Каталунья» в Барселоне завершился второй день первой серии официальных предсезонных тестов Формулы-1. По его итогам лучшее время удалось показать пилоту «Альфа Ромео» Кими Райкконену. Финн при этом использовал самый мягкий тип шин С5. Второй результат — у пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, третьим стал гонщик «Рено» Даниэль Риккардо.

Напарник российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята Пьер Гасли по итогам второго тестового дня показал пятый результат.

Формула-1. Результаты второго дня тестов

1. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.17,091 (134 круга)
2. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,256 (145)
3. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,658 (41)
4. Александер Албон («Ред Булл») — +0,821 (134)
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,030 (147)
6. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,063 (73)
7. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,175 (116)
8. Шарль Леклер («Феррари») — +1,244 (49)
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +1,296 (106)
10. Ландо Норрис («Макларен») — +1,383 (136)
11. Ромен Грожан («Хаас») — +1,405 (158)
12. Эстебан Окон («Рено») — +1,466 (52)
13. Валттери Боттас («Мерседес») — +2,216 (77)

Формула-1 2020. Зимние тесты 1, Барселона, Испания
Тесты 20 февраля
20 февраля 2020, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Кими Райкконен
Alfa Romeo
1:17.091
2
Серхио Перес
Racing Point
+0.256
3
Даниэль Риккардо
Renault Sport F1
+0.658
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