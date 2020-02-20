В ФИА считают, что новая система «Мерседеса» легальна, но мониторят ситуацию

В ФИА прокомментировали ситуация, вокруг новой системы рулевого управления, используемой «Мерседесом». Во второй день заездов с бортовой камеры немецкой машины было видно, что Льюис Хэмилтон при разгоне тянет руль на себя, а на торможении — утапливает его глубже. Это вызвало ажиотаж в паддоке и заставило многих задаться вопросом о том, легальна ли система.

«Если учитывать данные, предоставленные командой, нарушений нет. Представители ФИА уверены, что система соответствует регламенту. Но мы мониторим ситуацию», — передаёт позицию организации RaceFans.

В «Мерседес» и «Рейсинг Пойнт» считают, что новинка не нарушает действующего регламента чемпионата. Между тем советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко уверен, что немецкая команда нарушает правила.

Это вообще законно? Хитрая и спорная новинка «Мерседеса» всполошила соперников Остроумное решение или нарушение регламента? W11 прямо на ходу меняет схождение колёс — это может стать главным оружием «Мерседеса».