В ФИА считают, что новая система «Мерседеса» легальна, но мониторят ситуацию

В ФИА прокомментировали ситуация, вокруг новой системы рулевого управления, используемой «Мерседесом». Во второй день заездов с бортовой камеры немецкой машины было видно, что Льюис Хэмилтон при разгоне тянет руль на себя, а на торможении — утапливает его глубже. Это вызвало ажиотаж в паддоке и заставило многих задаться вопросом о том, легальна ли система.
«Если учитывать данные, предоставленные командой, нарушений нет. Представители ФИА уверены, что система соответствует регламенту. Но мы мониторим ситуацию», — передаёт позицию организации RaceFans.
В «Мерседес» и «Рейсинг Пойнт» считают, что новинка не нарушает действующего регламента чемпионата. Между тем советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко уверен, что немецкая команда нарушает правила.
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