Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В ФИА считают, что новая система «Мерседеса» легальна, но мониторят ситуацию

В ФИА считают, что новая система «Мерседеса» легальна, но мониторят ситуацию
Авто / Формула-1 0

В ФИА прокомментировали ситуация, вокруг новой системы рулевого управления, используемой «Мерседесом». Во второй день заездов с бортовой камеры немецкой машины было видно, что Льюис Хэмилтон при разгоне тянет руль на себя, а на торможении — утапливает его глубже. Это вызвало ажиотаж в паддоке и заставило многих задаться вопросом о том, легальна ли система.

«Если учитывать данные, предоставленные командой, нарушений нет. Представители ФИА уверены, что система соответствует регламенту. Но мы мониторим ситуацию», — передаёт позицию организации RaceFans.

В «Мерседес» и «Рейсинг Пойнт» считают, что новинка не нарушает действующего регламента чемпионата. Между тем советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко уверен, что немецкая команда нарушает правила.

Это вообще законно? Хитрая и спорная новинка «Мерседеса» всполошила соперников
Остроумное решение или нарушение регламента? W11 прямо на ходу меняет схождение колёс — это может стать главным оружием «Мерседеса».
Марко объяснил, почему «Ред Булл» считает новую систему «Мерседеса» нелегальной
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020