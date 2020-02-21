Гасли прокомментировал свой первый день тестов Формулы-1 в сезоне-2020

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от второго дня официальных предсезонных тестов Формулы-1. По его итогам француз показал пятый результат.

«Доволен сегодняшним днём. Очень скучал по пилотированию. Сегодня нашей задачей было проехать как можно больше кругов, ведь время тестов сократили на два дня и нам нужно было быть более эффективными. В целом, мы можем быть удовлетворены, так как нам удалось выполнить всю программу. Чувствовал себя комфортно с первых же кругов.

В этом году мы тестировали немного больше вещей, чем в предыдущем. Это касается и моего пилотирования. Мы получили положительные результаты. Тем не менее, есть много аспектов, которые предстоит исследовать и изучить. Всё ещё необходимо кое-что узнать, ведь это новый болид с новыми элементами. Думаю, мы определили направление работы на несколько следующих дней", — приводит слова француза пресс-служба «Альфа Таури».