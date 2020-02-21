Феттель: SF1000 определённо лучше, чем прошлогодний болид

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель поделился впечатлениями от нового болида команды «Феррари», получившего название SF1000.

20 февраля, в ходе второго дня официальных предсезонных тестов в Барселоне, Феттель проехал на трассе 73 круга, показав пятое время дня. В третий день тестов немецкий пилот также будет пилотировать болид команды «Феррари» SF1000.

«У меня было в активе несколько кругов, в течение которых я почувствовал отличительные характеристики нынешнего болида, но на определённых участках трассы SF1000 имеет схожие черты с прошлогодней машиной. Сейчас рано делать выводы. У нас в планах есть много моментов, которые нужно проверить в течение следующих четырёх тестовых дней, чтобы понять, как реагирует болид на определённые настройки.

Конечно, у нас есть чёткий план того, чего мы хотели бы достичь с SF1000 в этом сезоне, и я считаю, что мы движемся в верном направлении. По сравнению с прошлогодним болидом SF1000 — это определённо шаг вперёд в плане прижимной силы», — цитирует Феттеля официальный сайт Формулы-1.