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Эллисон признался, что «Мерседес» впервые задействовал спорную новинку на тестах

Эллисон признался, что «Мерседес» впервые задействовал спорную новинку на тестах
Авто / Формула-1 0

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал о спорной новинке, которая привлекла всеобщее внимание в паддоке во второй день тестов Формулы-1 в Барселоне. Инженеры «Мерседеса» разработали необычную систему рулевого управления, получившую название DAS. Она позволяет изменять угол схождения колёс непосредственно во время движения.

«Мы провели интересный день, впервые активировав систему DAS. Теперь гонщикам предстоит ознакомиться с работой этой системы и понять, какую пользу можно извлечь из неё в сезоне», — приводит слова Эллисона пресс-служба «Мерседеса».

Сегодня, 21 февраля, состоится третий, последний день первой серии тестов. Вторая серия предсезонных испытаний пройдёт с 26 по 28 февраля.

Источник: ФИА одобрила спорную новинку «Мерседеса»
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