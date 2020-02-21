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Эггинтон: первый тестовый день для Гасли был успешным

Эггинтон: первый тестовый день для Гасли был успешным
Авто / Формула-1 0

Технический директор команды «Альфа Таури» Джоди Эггинтон отметил положительные моменты второго тестового дня в Барселоне для французского пилота Пьера Гасли, который впервые сел за руль машины коллектива.

«Первый полноценный день предсезонных тестов для Пьера прошёл в целом успешно. Мы охватили большой список тестовых заданий, включая сбор данных по аэродинамике машины. Надёжность болида снова была на высоте, и нам удалось проехать на трассе множество километров, что позволило поставить все галочки в графе программы на соответствующий тестовый день.

Мы определённо сделали шаг вперёд в плане понимания нашего болида. Мы постараемся использовать с пользой полученные данные как здесь, в Барселоне, в ближайшие дни, так и в Фаэнце и Бистере, где наши экспертные группы готовят многочисленные разработки для последующей оценки", — цитирует Эггинтона пресс-служба команды.

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