Окон заявил о прекращении давней вражды с Ферстаппеном

Эстебан Окон («Рено») и Макс Ферстаппен («Ред Булл») публично пожали друг другу руки в ходе официального группового фотографирования гонщиков на тестах Формулы-1 в Барселоне. По словам Окона, теперь можно считать, что давней вражде между ним и Ферстаппеном пришёл конец.
Напомним, на Гран-при Бразилии 2018 года Окон, выступавший тогда за «Рейсинг Пойнт», спровоцировал контакт с машиной Ферстаппена, хотя отставал на круг, и лишил голландца возможности побороться за победу. После гонки Ферстаппен был в ярости и пришёл в боксы «Рейсинг Пойнт», где на повышенных тонах пообщался с французом.
«Мы, будучи профессиональными гонщиками, не должны создавать друг другу проблем. Того, что случилось в последний раз на трассе, уже не изменишь. Но мы обязаны вести себя иначе.
Между нами существовало напряжение в те дни, когда мы вели напряжённые сражения (в младших сериях. — Прим. «Чемпионата»). Но мы всегда уважали друг друга, а это важно», — цитирует Окона GrandPX.news.
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