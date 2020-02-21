Феттель признался, что «Феррари» нарочно сдерживает скорость на тестах

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал результаты первых двух дней официальных предсезонных тестов Формулы-1. В первый день испытаний его напарник Шарль Леклер показал 11-й результат, уступив лидеру сессии Льюису Хэмилтону («Мерседес») более секунды, а во второй день Феттель и Леклер стали шестым и восьмым соответственно, проигравшим лидеру Кими Райкконену («Альфа Ромео») также более секунды.

По словам немца, «Феррари» нарочно не задействует мотор в режиме полной мощности, чтобы не раскрывать карты перед конкурентами.

«Не хочется ведь на тестах показывать конкурентам всё, что у нас есть. Мы раскрутим мотор на полную мощность только в Мельбурне (на первом этапе сезона. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит его слова GrandPX.news.