Перес: соперникам понадобятся годы, чтобы скопировать новинку «Мерседеса»

Мексиканский пилот команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес высказался относительно спорной новинки «Мерседеса». Напомним, инженеры «Мерседеса» разработали необычную систему рулевого управления, получившую название DAS. Она позволяет изменять угол схождения колёс непосредственно во время движения. DAS немецкая команда применила впервые в ходе предсезонных тестов в Барселоне, и новинка привлекла к себе всеобщее внимание.

«Они проводят работу с развалом или углами. Это очень помогает поддерживать нужную температуру шин, когда едешь по прямой. Я не думаю, что кто-то сможет скопировать эту новинку в течение нынешнего сезона. Соперникам понадобятся годы, чтобы разработать подобную систему», — приводит слова Переса Джулианн Керасоли в своём «твиттере».