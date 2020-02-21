В Формуле-1 запретят спорную новинку «Мерседеса» начиная с сезона-2021

ФИА решила запретить систему рулевого управления DAS, впервые активированную командой «Мерседес» в ходе предсезонных тестов в Барселоне. Эта система позволяет менять угол схождения передних колёс с помощью руля.

Соперники команды «Мерседес» в Формуле-1 задались вопросом, стоит ли копировать эту систему в ходе нынешнего сезона, так как есть мнение, что она не соответствует регламенту. ФИА объявила, что начиная с сезона-2021 запретит командам Формулы-1 использовать подобную конструкцию, однако в 2020 году она разрешена.

В настоящее время в Барселоне проходит первая серия предсезонных тестов Формулы-1. В первый день лучшее время показал Льюис Хэмилтон («Мерседес»), а во второй — Кими Райкконен («Альфа Ромео»).