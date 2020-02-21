В молодёжную программу «Ред Булл» вошёл экс-напарник Шварцмана Дарувала

Новым членом молодёжной программы «Ред Булл» стал индийский гонщик Джехан Дарувала. В сезоне-2019 Дарувала выступал в составе «Премы» в Формуле-3, где являлся напарником Роберта Шварцмана и Маркуса Армстронга. На последнем этапе сезона Дарувала уступил Армстронгу звание вице-чемпиона. На счету пилота две победы и ещё пять подиумов в 2019 году.
Одновременно с объявлением о вхождении Дарувалы в систему «Ред Булл» было объявлено, что он проведёт сезон-2020 в Формуле-2 в составе «Карлина». Напарником Джехана станет Юки Цунода, также переходящий из Формулы-3.
«Я очень рад, что вхожу в сезон в качестве пилота „Ред Булл Джуниор“. Конечно, это добавит давления, но я верю, что располагаю возможностями для достижения результатов, так что дело за мной», — заявил Дарувала.
- 21 февраля 2020
-
13:37
-
13:37
-
13:05
-
12:17
-
11:48
-
10:33
-
09:47
-
09:42
-
09:25
-
09:01
-
09:00
-
01:24
-
00:00
- 20 февраля 2020
-
23:53
-
23:48
-
22:59
-
21:59
-
20:47
-
20:01
-
19:15
-
18:16
-
18:06
-
17:28
-
17:06
-
16:49
-
16:23
-
16:07
-
15:30
-
15:02
-
14:06
-
13:31
-
13:17
-
12:45
-
11:46
-
11:12