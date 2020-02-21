В молодёжную программу «Ред Булл» вошёл экс-напарник Шварцмана Дарувала

Новым членом молодёжной программы «Ред Булл» стал индийский гонщик Джехан Дарувала. В сезоне-2019 Дарувала выступал в составе «Премы» в Формуле-3, где являлся напарником Роберта Шварцмана и Маркуса Армстронга. На последнем этапе сезона Дарувала уступил Армстронгу звание вице-чемпиона. На счету пилота две победы и ещё пять подиумов в 2019 году.



Одновременно с объявлением о вхождении Дарувалы в систему «Ред Булл» было объявлено, что он проведёт сезон-2020 в Формуле-2 в составе «Карлина». Напарником Джехана станет Юки Цунода, также переходящий из Формулы-3.



«Я очень рад, что вхожу в сезон в качестве пилота „Ред Булл Джуниор“. Конечно, это добавит давления, но я верю, что располагаю возможностями для достижения результатов, так что дело за мной», — заявил Дарувала.