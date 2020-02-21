Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Боттас с большим отрывом возглавил протокол утренней сессии 3-го дня тестов, Квят — 4-й

Боттас с большим отрывом возглавил протокол утренней сессии 3-го дня тестов, Квят — 4-й
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время в утренней сессии третьего дня официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Второй результат на счету Эстебана Окона («Рено»), отставшего почти на полторы секунды. Замкнул тройку Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»), уступивший ещё четверть секунды.

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят показал четвёртый результат, отстав от лидера почти на 1,7 секунды.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию третьего дня тестов Ф-1.

Формула-1. Результаты третьего дня тестов

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.15,732 (65)
2. Эстебан Окон («Рено») — +1,370 (76)
3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,606 (52)
4. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,695 (62)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,904 (86)
6. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,303 (65)
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +2,542 (76)
8. Ромен Грожан («Хаас») — +2,648 (48)
9. Себастьян Феттель («Феррари») — +2,652 (40)
10. Николас Латифи («Уильямс») — +3,272 (44).

Формула-1 2020. Зимние тесты 1, Барселона, Испания
Тесты 21 февраля
21 февраля 2020, пятница. 11:00 МСК
Идёт
1
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
1:15.732
2
Эстебан Окон
Renault Sport F1
+1.370
3
Лэнс Стролл
Racing Point
+1.606
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020