Боттас с большим отрывом возглавил протокол утренней сессии 3-го дня тестов, Квят — 4-й

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время в утренней сессии третьего дня официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Второй результат на счету Эстебана Окона («Рено»), отставшего почти на полторы секунды. Замкнул тройку Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»), уступивший ещё четверть секунды.



Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят показал четвёртый результат, отстав от лидера почти на 1,7 секунды.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию третьего дня тестов Ф-1.

Формула-1. Результаты третьего дня тестов



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.15,732 (65)

2. Эстебан Окон («Рено») — +1,370 (76)

3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,606 (52)

4. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,695 (62)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,904 (86)

6. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,303 (65)

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +2,542 (76)

8. Ромен Грожан («Хаас») — +2,648 (48)

9. Себастьян Феттель («Феррари») — +2,652 (40)

10. Николас Латифи («Уильямс») — +3,272 (44).