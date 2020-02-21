Риккардо встал на защиту «Мерседеса», придумавшего спорную новинку
Австралийский пилот команды «Рено» в Формуле-1 Даниэль Риккардо похвалил «Мерседес» за новаторскую систему рулевого управления, получившую название DAS. Ранее стало известно, что ФИА запретит эту систему с сезона-2021, но в 2020 году её можно использовть.
«Я снимаю перед ними шляпу. Они доминируют над всей этой турбоэрой, но продолжают подталкивать к прогрессу всех остальных.
«Мерседес» является примером для подражания, и я как конкурент уважаю их. Этот прогресс демонстрирует, насколько далеко они готовы пойти», — цитирует Риккардо RaceFans.
«Мерседес» доминирует в Формуле-1 с 2014 года. За шесть сезонов команда завоевала шесть Кубков конструкторов, а её гонщики шесть раз становились сильнейшими по итогам сезона.
Ньюи не понравилось, что спорную новинку «Мерседеса» не запретили сразу же
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