Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Гасли посетовал, что к концу дня столкнулся с небольшими проблемами

Гасли посетовал, что к концу дня столкнулся с небольшими проблемами
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли, показавший по итогам третьего дня официальных предсезонных тестов Формулы-1 девятый результат, остался доволен проделанной работой и отметил, что в целом первая серия тестов была для команды очень продуктивной.

«Очень хорошая сессия. Я проехал ещё несколько кругов и завершил некоторые тесты. Нам удалось пройти всю запланированную программу длинных серий. К сожалению, к концу дня у нас были небольшие проблемы, что помешало полностью поработать в квалификационном темпе. Даниил Квят уже собрал необходимую информацию в ходе утренней сессии. В целом позитивные три дня тестов для команды. У нас есть много материала для анализа, можем даже прибавить в скорости», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020