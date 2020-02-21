Гасли посетовал, что к концу дня столкнулся с небольшими проблемами

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли, показавший по итогам третьего дня официальных предсезонных тестов Формулы-1 девятый результат, остался доволен проделанной работой и отметил, что в целом первая серия тестов была для команды очень продуктивной.

«Очень хорошая сессия. Я проехал ещё несколько кругов и завершил некоторые тесты. Нам удалось пройти всю запланированную программу длинных серий. К сожалению, к концу дня у нас были небольшие проблемы, что помешало полностью поработать в квалификационном темпе. Даниил Квят уже собрал необходимую информацию в ходе утренней сессии. В целом позитивные три дня тестов для команды. У нас есть много материала для анализа, можем даже прибавить в скорости», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».