Эггинтон прокомментировал работу Квята и Гасли в третий день тестов Формулы-1

Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддоллс поделился впечатлениями от третьего дня официальных предсезонных тестов Формулы-1

«Мы завершили очередной успешный день тестов. Даниил работал утром и начал день со стандартных тестов аэродинамики и настроек. Полученные вчера данные указали нам интересное направление, мы продолжили их изучать, когда Квят работал на коротких сериях на шинах С3. После мы дали ему возможность поработать на мягкой резине, и машина показала себя хорошо. Он закрыл утреннюю сессию на составе С2, тесты которых помогут работать с этими шинами в ходе чемпионата.

Днём за руль сел Пьер. В конце дня ему пришлось менять днище болида, и мы потеряли какое-то время. Это простая проблема, но она забрала некоторое время.

Теперь мы проделали половину той работы, которая предстоит перед Гран-при Австралии. Уже сейчас нам удалось собрать много данных, у нас есть понимание нового болида", — приводит слова функционера пресс-служба «Альфа Таури».