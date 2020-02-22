Албон: «Ред Булл» сделал хороший шаг вперёд по сравнению с прошлым годом
Таиландский гонщик «Ред Булл» Александер Албон остался доволен итогами первых зимних тестов Формулы-1 в Барселоне.
«На этой неделе мы больше концентрировались на надёжности и проверке систем, чем на чём-то другом, и всё прошло очень плотно. Ощущения от машины хорошие, и каждый раз, когда мы выезжали, они были всё лучше и лучше. Сейчас главное — получать опыт от работы с машиной, изучать. что мы можем с ней делать, и готовиться к Мельбурну. Определённо, основные области, над которыми нам нужно было поработать, стали лучше. Думаю, мы смотримся сильно и сделали хороший шаг вперёд по сравнению с прошлым годом. Думаю, теперь у нас очень хорошая база перед следующей неделей», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».
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