Квят пошутил, что с новой системой «Мерседес» сможет взлетать в конце прямой
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят пошутил насчёт возможной дополнительной функции новой системы «Мерседеса» DAS, позволяющей в движении менять схождение передних колёс. Гонщики «Мерседеса» могут регулировать схождение, оттягивая на себя или отодвигая обратно рулевое колесо.
«Возможно, если вы потяните руль на себя, то будет, как в самолёте: машина взлетит в конце прямой! „Мерседес“ может взлететь и снова приземлиться на прямой — круг станет короче!» — приводит шутливое предположение Квята в своём «твиттере» журналист Томас Мэхер.
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Остроумное решение или нарушение регламента? W11 прямо на ходу меняет схождение колёс — это может стать главным оружием «Мерседеса».
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