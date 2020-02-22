Квят пошутил, что с новой системой «Мерседес» сможет взлетать в конце прямой

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят пошутил насчёт возможной дополнительной функции новой системы «Мерседеса» DAS, позволяющей в движении менять схождение передних колёс. Гонщики «Мерседеса» могут регулировать схождение, оттягивая на себя или отодвигая обратно рулевое колесо.



«Возможно, если вы потяните руль на себя, то будет, как в самолёте: машина взлетит в конце прямой! „Мерседес“ может взлететь и снова приземлиться на прямой — круг станет короче!» — приводит шутливое предположение Квята в своём «твиттере» журналист Томас Мэхер.

Ньюи не понравилось, что спорную новинку «Мерседеса» не запретили сразу же