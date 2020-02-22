Ферстаппен: мне не на что жаловаться
Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги третьего дня предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.
«Сегодня нам удалось проехать ещё один раз большое количество кругов, что очень важно для первой недели тестов, поскольку мы изучаем новый болид. Мы не гонимся за временем круга, дело не в этом. Речь идёт об изучении и тестировании всех деталей болида, чтобы убедиться, что всё работает правильно и надёжно.
Это были позитивные дни, машина была хороша на протяжении всех трёх дней тестов. Нам есть ещё чему поучиться, что мы и продолжим делать на следующей неделе, но я доволен итогами первой сессии и не могу жаловаться», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба австрийской команды.
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