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Ферстаппен: мне не на что жаловаться

Ферстаппен: мне не на что жаловаться
Авто / Формула-1 0

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги третьего дня предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.

«Сегодня нам удалось проехать ещё один раз большое количество кругов, что очень важно для первой недели тестов, поскольку мы изучаем новый болид. Мы не гонимся за временем круга, дело не в этом. Речь идёт об изучении и тестировании всех деталей болида, чтобы убедиться, что всё работает правильно и надёжно.

Это были позитивные дни, машина была хороша на протяжении всех трёх дней тестов. Нам есть ещё чему поучиться, что мы и продолжим делать на следующей неделе, но я доволен итогами первой сессии и не могу жаловаться», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба австрийской команды.

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