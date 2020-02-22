«Грожан — ужасный пилот». Ромен ответил хейтерам, обсуждая видео с Квятом

Гонщик «Хааса» Ромен Грожан вступил в конфронтацию с недоброжелателями в «инстаграме».
«Первая неделя зимних тестов для меня завершена. Чувствую себя хорошо, пилотируя прекрасный болид VF20. Мы сделали много тестов и попробовали разные настройки. Всё нужно проанализировать, прежде чем вернёмся в Барселону на следующей неделе для большего», — написал в своём «инстаграме» Грожан.
«Чувствуешь себя хорошо, чтобы снова попасть в аварию?» — ответил один из пользователей в комментариях.
«Мужик, ты когда-нибудь готовил омлет, не разбив яиц? Не думаю, что я часто попадал в аварии за 180 Гран-при, но рад, что ты чувствуешь по-другому», — ответил Грожан комментатору.
Кроме того, Грожан оставил весьма любопытный комментарий под видео в аккаунте Формулы-1, на котором Ромен попал в инцидент с россиянином Даниилом Квятом.
«Грожан — ужасный пилот. Он не оставил места и был медленным на траектории. Конечно, ребята, продолжайте развлекать меня в течение долгих часов ожиданий в аэропорту», — написал комментарий Ромен Грожан.
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