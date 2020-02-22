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Ферстаппен: похоже, у «Феррари» проблемы

Ферстаппен: похоже, у «Феррари» проблемы
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями об итогах первой серии официальных предсезонных тестов Формулы-1, которые прошли с 19 по 21 февраля на автодроме «Каталунья» в Барселоне. По словам нидерландского спортсмена, соперники из «Феррари» испытывают проблемы.

«Похоже, у „Феррари“ проблемы. Но они ещё не начинали работу на симуляцию гонок, так что прочесть их потенциал непросто. Что касается нас, то мы не так далеко от „Мерседеса“, как может показаться. Мы поставили на первое место надёжность. С надёжной машиной получится развивать её агрессивно», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

В первые три дня тестов на трассе доминировали пилоты «Мерседеса». Вторая серия предсезонных заездов пройдёт с 26 по 28 февраля.

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