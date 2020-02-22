Вольф лично тестировал спорную новинку «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф лично тестировал новую систему рулевого управления, сообщает Auto Motor und Sport. Изначально, функционер выступал против идеи её внедрения, но после он опробовал прототип DAS на симуляторе и остался доволен работой системы. Это дало возможность инженерам «Мерседеса» продолжить развитие идеи.

«Я говорил, что это никогда не сработает. Пилотам не понравится тянуть и толкать руль. Но когда я попробовал, то был приятно удивлён тем, как это легко. Движение немного неестественное, но ход руля короткий и это приходится делать только на прямых», — приводит слова Вольфа Auto Motor und Sport.

Напомним, новинка «Мерседеса» вызвала много вопросов у соперников. В ФИА заявили, что на сегодняшний день система легальна. Вместе с тем, её использование будет запрещено с 2021 года.