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Вольф лично тестировал спорную новинку «Мерседеса»

Вольф лично тестировал спорную новинку «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф лично тестировал новую систему рулевого управления, сообщает Auto Motor und Sport. Изначально, функционер выступал против идеи её внедрения, но после он опробовал прототип DAS на симуляторе и остался доволен работой системы. Это дало возможность инженерам «Мерседеса» продолжить развитие идеи.

«Я говорил, что это никогда не сработает. Пилотам не понравится тянуть и толкать руль. Но когда я попробовал, то был приятно удивлён тем, как это легко. Движение немного неестественное, но ход руля короткий и это приходится делать только на прямых», — приводит слова Вольфа Auto Motor und Sport.

Напомним, новинка «Мерседеса» вызвала много вопросов у соперников. В ФИА заявили, что на сегодняшний день система легальна. Вместе с тем, её использование будет запрещено с 2021 года.

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