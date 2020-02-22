Боттас надеется начать переговоры о новом контракте с «Мерседесом» как можно раньше

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, чей контракт с немецкой командой традиционно истекает по завершении сезона, признался, что в 2020 году он надеется начать переговоры о новом соглашении как можно раньше.
«Множество пилотов хотят получить место боевого пилота, и много команд хотят сохранять для себя варианты. Именно так устроен этот бизнес, так что говорить что-либо о следующем сезоне преждевременно.
Безусловно, когда команда подписывает с тобой долгосрочный контракт, ты оказываешься в выгодной ситуации и можешь концентрироваться только на работе, оставляя в стороне размышления о будущем.
Но думаю не секрет, что срок моего контракта с командой истекает в 2020 году. Конечно, хотелось бы начать переговоры как можно раньше. С другой стороны, в такое время года никто об этом не говорит, ещё слишком рано. Пока мы сосредоточены на нашей скорости.
Как бы то ни было, у меня хорошие отношения с Тото Вольфом и всей командой. Когда придёт время, мы будем говорить обо всём открыто", — приводит слова Боттаса FormulaSpy.
Предстоящий сезон станет для Валттери четвёртым в составе «Мерседеса». В 2019 году финн впервые стал вице-чемпионом мира.
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