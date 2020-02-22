Хюлькенберг: надеюсь, Ферстаппен навяжет борьбу «Мерседес»

Экс-пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от предстоящего сезона. По словам немца, болельщикам не стоит списывать со счетов четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Также Нико выразил надежду, что в 2020 году вызов «Мерседесу» сможет бросить и «Ред Булл».

«Феттель может вернуться сильным. Нас ждёт интересный год. У него сильный напарник, который после подписания нового контракта прибавит в уверенности. Посмотрим, как оба проведут этот сезон.

Что касается «Ред Булл», у меня есть ощущение, что они в этом году сумеют сделать шаг вперёд. Надеюсь, Ферстаппен навяжет борьбу «Мерседесу»", — приводит слова Хюлькенберга Speedweek.

Напомним, в минувшем сезоне немец выступал в составе «Рено», в Энстоуне его заменил Эстебан Окон. Не сумев договориться ни с одной из команд, он покинул Формулу-1.