В «Рейсинг Пойнт» не исключили покупку спорной новинки «Мерседеса»

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр не исключил, что команда решится на покупку новой системы управления «Мерседеса», легальность которой у некоторых вызывает вопросы.
«Это выглядит очень умно и изобретательно. Уверен, сейчас все начнут думать над тем, как быстро это можно реализовать. Будем ли мы заниматься разработкой подобной системы? Зависит от усилий и выгоды. Если на это потребуются серьёзные затраты, а польза будет невелика, мы, вероятно, откажемся, ведь наши ресурсы невелики. Но если это потребует немного усилий, то мы заинтересованы в такой системе.
Думаю. её покупка вполне легальна. Детали рулевого управления можно покупать, так что с точки зрения правил это легально", — приводит слова функционера Motorsport.
Напомним, после первых официальных тестов «Рейсинг Пойнт» обвинили в том, что команда полностью скопировала болид «Мерседеса» 2019 года.
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