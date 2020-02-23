Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Рейсинг Пойнт» не исключили покупку спорной новинки «Мерседеса»

В «Рейсинг Пойнт» не исключили покупку спорной новинки «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр не исключил, что команда решится на покупку новой системы управления «Мерседеса», легальность которой у некоторых вызывает вопросы.

«Это выглядит очень умно и изобретательно. Уверен, сейчас все начнут думать над тем, как быстро это можно реализовать. Будем ли мы заниматься разработкой подобной системы? Зависит от усилий и выгоды. Если на это потребуются серьёзные затраты, а польза будет невелика, мы, вероятно, откажемся, ведь наши ресурсы невелики. Но если это потребует немного усилий, то мы заинтересованы в такой системе.

Думаю. её покупка вполне легальна. Детали рулевого управления можно покупать, так что с точки зрения правил это легально", — приводит слова функционера Motorsport.

Напомним, после первых официальных тестов «Рейсинг Пойнт» обвинили в том, что команда полностью скопировала болид «Мерседеса» 2019 года.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020