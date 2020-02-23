Ферстаппен: Риккардо опережал Феттеля в «Ред Булл», он очень быстрый пилот

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вспомнил о совместных выступлениях с экс-напарником по команде Даниэлем Риккардо и назвал его одним из быстрейших гонщиков.
«Даниэль много улыбается. Думаю, он улыбался бы больше, если бы мог бороться за подиумы и победы. Знаю Даниэля, он очень быстр. Могу представить, каким непростым у него был минувший сезон.
Сравнивать его с кем-то вроде Льюиса Хэмилтона трудно, сравнение будет некорректным. Но Даниэль опережал Феттеля в «Ред Булл». Я выступал с ним вместе достаточно, чтобы понять, что он очень быстр.
Когда пришёл в «Ред Булл», я был очень неопытным, но с годами прогрессировал. Риккардо был отличными партнёром. Мы жёстко давили друг на друга. Это было хорошо для всей команды. Мы боролись за каждую долю секунды, и команда росла. Работать с Риккардо было здорово, я любил то время", — приводит слова нидерландца The Age.
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