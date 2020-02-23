В Формуле-1 признали, что Гран-при Майами не состоится в ближайшие пять лет

Глава Liberty Media Чейз Кэри поделился информацией о переговорном процессе в отношении организации Гран-при Майами. По его словам, этап в штате Флорида в лучшем случае состоится через пять лет.
«Думаю, мы должны понимать, что это займёт более пяти лет. Наша цель — организовать этап в ближайшие пять-десять лет. Годичная задержка при таких сроках не играет большой роли. Как бы то ни было, наше разочарование в этом вопросе велико.
Что касается возможности возвращения в чемпионат гонки на трассе в Индианаполисе, я слышал об интересе со стороны семьи Пенске и контактировал с ними ещё до того, как они купили автодром. Индианаполис — знаковое место для автоспорта. Он входит в число трасс, где пилоты борются за «Тройную корону». Это говорит о многом", — приводит слова Кэри GPblog.
- 23 февраля 2020
-
12:56
-
11:58
-
11:01
-
10:16
-
09:54
-
01:12
- 22 февраля 2020
-
23:47
-
22:57
-
21:54
-
20:59
-
19:59
-
19:10
-
17:47
-
16:36
-
15:54
-
14:29
-
13:52
-
12:57
-
11:25
-
10:52
-
09:55
-
01:47
-
01:36
-
01:29
-
01:24
- 21 февраля 2020
-
22:19
-
21:15
-
21:07
-
20:05
-
19:53
-
18:51
-
17:43
-
16:38
-
16:13
-
15:52