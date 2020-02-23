В Формуле-1 признали, что Гран-при Майами не состоится в ближайшие пять лет

Глава Liberty Media Чейз Кэри поделился информацией о переговорном процессе в отношении организации Гран-при Майами. По его словам, этап в штате Флорида в лучшем случае состоится через пять лет.

«Думаю, мы должны понимать, что это займёт более пяти лет. Наша цель — организовать этап в ближайшие пять-десять лет. Годичная задержка при таких сроках не играет большой роли. Как бы то ни было, наше разочарование в этом вопросе велико.

Что касается возможности возвращения в чемпионат гонки на трассе в Индианаполисе, я слышал об интересе со стороны семьи Пенске и контактировал с ними ещё до того, как они купили автодром. Индианаполис — знаковое место для автоспорта. Он входит в число трасс, где пилоты борются за «Тройную корону». Это говорит о многом", — приводит слова Кэри GPblog.