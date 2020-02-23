Хорнер считает, что клонирование болидов клиентскими командами идёт на пользу Ф-1

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал ситуацию вокруг нового болида «Рейсинг Пойнт». Многие всерьёз предполагают, что машина команды из Сильверстоуна полностью повторяет болид «Мерседеса» 2019 года.

«В сотрудничестве есть смысл. В противном случае как командам уровня „Альфа Таури“, „Рейсинг Пойнт“, „Хаас“ и „Альфа Ромео“ конкурировать в чемпионате? Если они не смогут приобретать подвески или коробки передач, на разработку собственных узлов у них уйдёт слишком много денег.

Конечно, некоторые команды идут в сотрудничестве далеко и клонируют болиды сильнее. Но пока они не нарушают правил, не вижу в этом проблемы.

Формула-1 получает от этого более конкурентоспособный чемпионат. Конечно, никто не хочет, чтобы десять машин выглядели одинаково, но, думаю, использование командами различных узлов имеет большой смысл", — приводит слова Хорнера Motorsport.