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Ферстаппен: я бы предпочёл участвовать в интересных гонках, нежели бить рекорды

Ферстаппен: я бы предпочёл участвовать в интересных гонках, нежели бить рекорды
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о болидах на сезон-2020 Формулы-1.

«Эти болиды невероятно быстрые, ими здорово управлять, и мы наверняка побьём несколько рекордов в грядущем сезоне. Но я бы предпочёл участвовать в интересных гонках, нежели бить рекорды. Ехать позади кого-либо просто невозможно. Теряется очень много прижимной силы, а с каждым годом становится всё хуже. Может быть, в следующем годы мы и не получим столь приятные в управлении болиды, зато борьба на трассе станет интереснее», — приводит слова Макса Ферстаппена Crash.

По итогам первых тестов лучшее время осталось за Валттери Боттасом, его круг 1.15,732 – меньше чем на полсекунды медленнее рекорда трассы в Барселоне.

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