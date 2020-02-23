Ферстаппен: я бы предпочёл участвовать в интересных гонках, нежели бить рекорды
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о болидах на сезон-2020 Формулы-1.
«Эти болиды невероятно быстрые, ими здорово управлять, и мы наверняка побьём несколько рекордов в грядущем сезоне. Но я бы предпочёл участвовать в интересных гонках, нежели бить рекорды. Ехать позади кого-либо просто невозможно. Теряется очень много прижимной силы, а с каждым годом становится всё хуже. Может быть, в следующем годы мы и не получим столь приятные в управлении болиды, зато борьба на трассе станет интереснее», — приводит слова Макса Ферстаппена Crash.
По итогам первых тестов лучшее время осталось за Валттери Боттасом, его круг 1.15,732 – меньше чем на полсекунды медленнее рекорда трассы в Барселоне.
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