Лоренсо: после завершения карьеры я наслаждаюсь жизнью

Тест-пилот «Ямахи» Хорхе Лоренсо рассказал, что для него изменилось с завершением карьеры.



«После 18 лет выступлений на таком уровне, с высокими требованиями к самому себе, я начал другую жизнь, в которой до конца ещё не разобрался. Конечно, моя нервная система испытывает облегчение. Я могу делать вещи, которые не мог раньше, при этом гоняться на любимом байке, не выкладываясь на сто процентов и не рискуя здоровьем. Я хочу договориться о том, чтобы прокомментировать четыре гонки в этом сезоне, я путешествую и наслаждаюсь жизнью.



Когда я уходил из MotoGP, я сказал, что не вернусь в гонки на 99 процентов. На презентации осталось 98 процентов. Но я почти уверен, что этого не будет. Моя нынешняя роль снимает большую часть негативной части работы гонщиком. Я пока не обсуждал с командой возможность выступления по уайлд-кард. Если я не смогу бороться за топ-5, то я не вижу в этом смысла», — приводит слова Хорхе Лоренсо Marca.