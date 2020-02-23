Аль-Аттия пошутил, что ему пора уходить из «Тойоты», потому что в неё все приходят

Сегодня, 23 февраля, прошёл первый гоночный день Qatar Cross-Country Rally 2020. Самый короткий спецучасток длиной 171 км, несмотря на прокол, выиграл пилот «Тойоты» Нассер Аль-Аттия. Гонщик из Саудовской Аравии Язид Аль-Раджи также не избежал прокола колеса, а за 40 километров до финиша у него «пропали» тормоза. Язид проиграл почти шесть минут, а потом ещё получил 10-секундный штраф за превышение скорости. Новичок «Тойоты» поляк Якуб Пшигонски также проколол колесо, плюс у него возникли проблемы с навигацией — в итоге поляк проиграл почти 11 минут. Россиянин Фёдор Воробьёв показал шестой результат и стал третьим в категории Т3.



«Довольно сложный этап, много навигации с самого начала. Мы ехали „открывашкой“. У нас был один прокол, но мы справились. Прокол получили на последних километрах — примерно в 50 километрах от финиша. Что-то последнее время все гонщики приходят в „Тойоту“, так что мне, наверное, пора переходить в другую команду!» — подвёл итоги дня и прокомментировал переход Пшигонского Аль-Аттия.