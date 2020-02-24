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Шубин: в голове включался калькулятор — если что, в какого верблюда врезаться

Шубин: в голове включался калькулятор — если что, в какого верблюда врезаться
Авто / Дакар 2020 0

Штурман Фёдора Воробьёва Кирилл Шубин рассказал об интересных событиях первого этапа Qatar Cross-Country Rally 2020, где его экипаж занял третье место в своём классе и шестое — в абсолютном зачёте.

«Денёк был очень интересный. С точки зрения навигации дорожная книга по сравнению с предыдущими годами была очень простая, легко было по ней ехать. Но были три большие ошибки: два неправильных курса и одна шпилька, которой по факту не было. Конечно, это добавило мне тех самых седых волосков в бороду, о которых я говорил в предыдущих интервью. Плюс по трассе носилось огромное число верблюдов. Когда мы въезжали в такую толпу верблюдов, у меня в голове включался калькулятор: если что, в какого верблюда врезаться, какой дешевле — обычный или белый? А так — ничего, хороший день. Из-за выдачи дорожных книг за 15 минут до старта утром всё очень нервно, только после старта как-то успокаиваешься», — приводит слова Шубина телеграм-канал Cross-Country Rally.

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