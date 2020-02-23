Эллисон рассказал об основных изменениях в новом болиде «Мерседеса»

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал об основных изменениях в новом болиде немецкой команды.



«Мы решили, что сделаем агрессивный болид. Возьмём каждую деталь и поставим перед собой задачу сделать её лучше. Задача состояла в том, чтобы в год, когда правила стабильны, а шины не менялись, взять лучший прошлогодний автомобиль и произвести что-то по-настоящему конкурентоспособное.



Искушением для нас было просто продолжить доработку болида. Мы сильно закончили сезон и быстро прогрессировали в течение года, так что было много возможностей сделать его ещё быстрее. Этот консервативный подход был очень заманчивым. Но в итоге мы решили, что этого будет недостаточно.



У нас машина, которой есть куда расти, с которой мы закончили прошлый сезон и у нас есть болид, который, как мы надеемся, станет плодородной почвой для развития в течение 2020 года», — приводит слова Джеймса Эллисона BBC.



Эллисон отметил, что основные изменения коснулись передней подвески, двигателя и задней подвески, редизайн которой он назвал «авантюрным».