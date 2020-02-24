Маллья считает, что «Рейсинг Пойнт» может претендовать на подиумы и победы в сезоне-2020
Виджай Маллья, экс-владелец «Форс Индия», предшественницы «Рейсинг Пойнт», считает, что команда может завоёвывать подиумы и даже победы в предстоящем сезоне.
«Очень рад видеть, что „Рейсинг Пойнт“ сделал прекрасный старт сезона на тестах в Барселоне. Машины очень быстрые, думаю, что подиумы более чем реальны в предстоящем сезоне, а с небольшим количеством везения возможны и победы. Удачи вам!», — написал Виджей Маллья в своём «твиттере».
Напомним, предстоящий сезон для «Рейсинг Пойнт» станет последним в стстусе частной команды. Нынешний владелец команды Формулы-1 Лоуренс Стролл приобрёл акции «Астон Мартин», в результате чего уже с 2021 года его детище в Ф-1 получит статус заводской команды.
Читайте также
- 24 февраля 2020
-
01:01
- 23 февраля 2020
-
23:59
-
23:46
-
22:51
-
21:54
-
20:39
-
19:40
-
18:32
-
17:21
-
16:57
-
16:00
-
14:50
-
13:58
-
12:56
-
11:58
-
11:01
-
10:16
-
09:54
-
01:12
- 22 февраля 2020
-
23:47
-
22:57
-
21:54
-
20:59
-
19:59
-
19:10
-
17:47
-
16:36
-
15:54
-
14:29
-
13:52
-
12:57
-
11:25
-
10:52
-
09:55
-
01:47
Партнерский контент