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Маллья считает, что «Рейсинг Пойнт» может претендовать на подиумы и победы в сезоне-2020

Маллья считает, что «Рейсинг Пойнт» может претендовать на подиумы и победы в сезоне-2020
Авто / Формула-1 0

Виджай Маллья, экс-владелец «Форс Индия», предшественницы «Рейсинг Пойнт», считает, что команда может завоёвывать подиумы и даже победы в предстоящем сезоне.

«Очень рад видеть, что „Рейсинг Пойнт“ сделал прекрасный старт сезона на тестах в Барселоне. Машины очень быстрые, думаю, что подиумы более чем реальны в предстоящем сезоне, а с небольшим количеством везения возможны и победы. Удачи вам!», — написал Виджей Маллья в своём «твиттере».

Напомним, предстоящий сезон для «Рейсинг Пойнт» станет последним в стстусе частной команды. Нынешний владелец команды Формулы-1 Лоуренс Стролл приобрёл акции «Астон Мартин», в результате чего уже с 2021 года его детище в Ф-1 получит статус заводской команды.

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