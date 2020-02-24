Росберг дал совет Боттасу, как победить Хэмилтона

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг объяснил Валттери Боттасу («Мерседес»), за счёт чего можно победить Льюиса Хэмилтона, шестикратного чемпиона мира.

Напомним, Росберг остаётся последним гонщиком, кто сумел победить Хэмилтона во внутрикомандном противостоянии по итогам года. В чемпионском для себя сезоне-2016 немец заработал на пять очков больше, чем британец.

По словам Росберга, Боттасу нужно как-то постараться дестабилизировать Хэмилтона.

«Иных путей я не вижу. Помню, как в его обороне появилась брешь, когда он начал играться со Snapchat на пресс-конференции. На следующий день он плохо выступил. Все эти вещи имеют значение.

Возможно, этому не придают большого значения. Но такие вещи могут сбить с толку. Что касается Льюиса, то чем больше нападаешь на него, тем сильнее он становится. Вместо этого нужно заронить в него зерно сомнения», — цитирует Росберга Auto Hebdo.

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