Риккардо понадеялся, что они с Оконом не станут «отрывать друг другу головы»

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо дал совет новичку команды Эстебану Окону, который сезон-2019 провёл в статусе резервного пилота «Мерседеса».
Окон, выступая за «Форс Индия»/«Рейсинг Пойнт», не раз становился участником конфликтных ситуаций на трассе с напарником Серхио Пересом. Кроме того на Гран-при Бразилии 2018 года француз, отставая на круг, спровоцировал столкновение с Максом Ферстаппеном («Ред Булл»), лидировавшим в гонке.
«У него были проблемы с Пересом, проблемы с Ферстаппеном… Нам с ним надо осознать, что мы сейчас не боремся за победы. Отрывать друг другу головы — это не то, чем нам сейчас нужно заниматься», — приводит слова Риккардо The Age.
В сезоне-2019 «Рено» занял пятое место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу», «Феррари», «Ред Булл» и «Макларену».
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